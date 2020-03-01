الملياردير توم ستاير ينسحب من السباق للانتخابات الرئاسية الأميركية

اعلن الملياردير توم ستاير خروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الاميركية بعد حصوله على نتائج مخيبة للامال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.
وحل ستاير البالغ من العمر 62 عاما ثالثا بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، بعد انفاقه اكثر من 20 مليون دولار وقيامه بحملة مكثفة في هذه الولاية الجنوبية.
وقال ستاير لمؤيديه "لقد شعرنا بالخيبة حيال نتيجتنا. سبق لي ان قلت انني اذا لم ار طريقا نحو الفوز فسأنهي ترشيحي"، مضيفا: "انا لا ارى طريقا للفوز بالرئاسة".
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