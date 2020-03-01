الرئيس الأفغاني: لم نتعهد بالإفراج عن 5000 من سجناء طالبان

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني ان "الحكومة لم تقطع تعهدا بالإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان كما جاء في اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع الحركة"، موضحا ان "مطالبة طالبان بالإفراج عن سجنائها لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لإجراء محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة".
وينص الاتفاق الذي وقعته الولايات المتحدة وحركة طالبان أمس على التزام الجانبين بالعمل بسرعة للإفراج عن السجناء من المقاتلين كإجراء لبناء الثقة بالتنسيق والموافقة من جميع الأطراف المعنية.
ونص الاتفاق كذلك على أنه سيتم إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 من سجناء طالبان مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس آذار.
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