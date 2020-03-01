كنعان: أسوأ الناس من يعطل أي فرصة للإنقاذ لمصلحة خاصة أو أحقاد شخصية

رأى عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " أسوأ الناس من يرفض أو يعطل في ظرف استثنائي أي فرصة للإنقاذ لمصلحة خاصة أو أحقاد شخصية أو أجندة خارجية".

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