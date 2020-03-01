كورونا يسجل إصابة جديد في البرلمان الإيراني

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يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في إيران مسجلا إصابات جديدة بين المسؤولين الإيرنيين، حيث أعلنت معصومة آقابور عليشاهي، النائبة في البرلمان الإيراني، إصابتها بالفيروس، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

وأضافت النائبة عن مدينة شبستر، أنها شاركت في اجتماعات البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء الأسبوع الماضي، وأن أعراض الفيروس ظهرت عليها منذ الأربعاء، مؤكدة أنها تلقت نتائج تحاليلها صباح السبت.

يأتي هذا بعد إصابة خمسة نواب سابقين، بحسب ما أكد المتحدث باسم البرلمان، أسد الله عباسي. وكان البرلمان علق سابقاً اجتماعاته تفاديا لتفشي كورونا بين النواب ومسؤولين آخرين.

إلى ذلك، أعلن زوج الإيرانية-البريطانية المسجونة في طهران، نزانين زغاري-راتكليف، أنها تعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريتشارد راتكليف إن زوجته (41 عاما) اشتكت من أن سلطات السجن ترفض إجراء اختبار للتأكد من إصابتها بالفيروس أم لا رغم تعرّضها لإنفلونزا "غريبة" وتدهور حالتها.

وقالت زغاري-راتكليف لزوجها في اتصال هاتفي من السجن، السبت: "لست بخير. في الواقع أشعر بأنني في حالة سيئة للغاية".

وأضافت كما نقل عنها "أشعر منذ مدة طويلة بأن ما أعانيه ليس زكاما عاديا"، لافتة إلى أنها تعاني أعراضا بينها التهاب في الحلق وارتفاع في الحرارة وصعوبة في التنفّس.

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وقالت "أعرف أنني بحاجة للحصول على دواء لأتحسّن. لن تذهب الأعراض بشكل سحري".

وحض راتكليف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على ضمان خضوع زوجته لاختبار "كوفيد-19" فورا وأن يحظى الإيرانيون-البريطانيون "المحتجزون كرهائن في سجن إيوين بحماية دبلوماسية"

وأعلنت إيران السبت تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا المستجد و205 إصابات إضافية خلال 24 ساعة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 43 وفاة و593 إصابة.

يشار إلى أن هذا أعلى عدد إصابات يومية إضافية منذ إعلان إيران عن وفاة شخصين بالفيروس في 19 فبراير في مدينة قم.

يأتي ذلك بعدما أفادت قناة "بي بي سي فارسي"، نقلاً عن مصادر لم تكشف عنها، الجمعة، أن 210 أشخاص توفوا في إيران بالفيروس، معظمهم في قم والعاصمة طهران.

في حين اتهم المسؤول الإيراني الإعلام الغربي بنشر معلومات خاطئة حول تفشي فيروس كورونا المستجد. كما اتهم "بي بي سي فارسي" بالانضمام إلى أعداء إيران "في سباق نشر الأكاذيب.