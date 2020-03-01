أستراليا تعلن أول وفاة بفيروس كورونا

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سيدني: توفّي رجل أسترالي يبلغ من العمر 78 عامًا كان أحد ركّاب سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" التي تم اخضاعها لإجراءات حجر صحي بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد على متنها.
وبات الرجل اول ضحية للفيروس في استراليا بحسب ما اعلنت السلطات الصحية الاحد.
وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الاسترالية لوكالة فرانس برس ان الرجل توفي في وقت مبكر من صباح الاحد في مستشفى في بيرث (جنوب غرب).
وما زالت زوجته البالغة من العمر 79 عامًا والتي اصيبت ايضا بالفيروس على متن السفينة موجودةً بالمستشفى في بيرث.
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