بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وشريكته كاري سيموندس يعلنان أنهما مخطوبان وينتظران مولوداً

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Reuters

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وشريكته كاري سيموندز أنهما صارا مخطوبان وينتظران مولودا في بداية فصل الصيف.

وقالت سيموندز عبر حسابها بموقع إنستغرام إن الخطوبة تمت نهاية العام الماضي، معربة عن شعورها بأنها "مباركة للغاية".

وأصبح جونسون (55 عاماً) وسيموندز (31 عاما) أوّل شخصين في علاقة لكن غير متزوّجين يسكنان في داونينغ ستريت، حيث مقرّ رئيس وزراء بريطانيا، حين انتقلا إلى هناك العام الماضي.

كما تعتبر سيموندس أصغر شريكة لرئيس وزراء منذ 174 عاما.

وكتبت سيموندز عبر حسابها بموقع إنستغرام "بعضكم يعلم لكن لأصدقائي الذين مازالوا لا يعلمون، لقد تمت خطوبتنا في نهاية العام الماضي.. ولدينا مولود سيخرج في بداية الصيف. أشعر أني مباركة للغاية".

Carrie Symonds/Instagram

وسيكون هذا الزواج الثالث لجونسون الذي تطلّق من زوجته الأولى، وهو منفصل حالياً عن زوجته الثانية مارينا ويلر.

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وفي وقت سابق من فبراير/ شباط، استمعت محكمة إلى طلب رئيس الوزراء وويلر إنهاء زواجهما بعد الاتفاق على ترتيبات مالية. وتزوج الاثنان في عام 1993 وانفصلا في عام 2018. وقد أنجبا أربعة أبناء.

ونشرت وسائل الإعلام خبر ارتباط سيموندز - وهي رئيسة سابقة لقسم الاتصالات بحزب المحافظين - عاطفياً بجونسون في بداية عام 2019.

لكن معرفتها به تعود إلى عملها في حملة إعادة انتخابه عمدة للعاصمة لندن في عام 2012.

وتعمل سيموندز اليوم كبيرة مستشارين في مجموعة أوشيانا الأمريكية للحملات البيئية بعدما تركت مهامها مع حزب المحافظين في عام 2018.

وبعث المستشار السابق ساجد جاويد - الذي استقال من الحكومة بعد خلاف مع جونسون - بتهنئة عبر موقع تويتر في تغريدة قال فيها "أخبار رائعة".

ورزق رئيسا الوزراء السابقان توني بلير وديفيد كاميرون بمولود جديد لكل منهما وهما في المنصب. ففي عام 2000، وضعت شيري زوجة بلير طفلهما الرابع ليو، فيما سامانثا زوجة كاميرون ابنتهما فلورنس في عام 2010.

Reuters