شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يحذر: عجز الأطباء والأجهزة الطبية يهدد المنظومة الصحية فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بشأن تدنى الخدمة الصحية بمحافظة البحيرة، وعلى وجه التحديد مركز أبو المطامير ومدينة حوش عيسى، وذلك نتيجة العجز الشديد في القوى البشرية وعجز الأطباء، بالإضافة لنقص الأجهزة، وعدم وجود أطباء في الاستقبال، بالإضافة إلى بعض الممارسات التي تنعكس بشكل واضح على تدنى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن المركز يعانى من التدنى الكبير في الخدمة، فعلى الرغم من وجود عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، إلا أنها تعتبر خاوية على عروشها، وذلك نتيجة أنها تعانى من العجز الصارخ في الطاقة البشرية ، وعدد الأطباء، ونقص شديد في الأجهزة، مما يعنى أنها عبارة عن مبانى وهياكل خرسانية فقط، لا تؤدى خدمة للمواطن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المنظومة الصحية شهدت العديد من الاهتمام خلال السنوات الأخيرة السابقة، وذلك من خلال بعض القرارات أو المبادرات، بالإضافة للتشريعات، وزيادة الاعتمادات المالية للوزارة، وانعكس هذا الأمر على الخدمة بشكل عام، ولكن هناك محافظات ومراكز وبعض المدن مازالت تعانى من عدم وجود خدمة على مستوى جيد، وبالتالي لم يتم ترجمة الاهتمام بالشكل المطلوب على مستوى الجمهورية.

وطالب عضو مجلس النواب، حصر نسبة العجز سواء على صعيد القوى البشرية أو الأجهزة والمستلزمات الطبية، ومن ثم يتم وضع أُطر للتعامل مع هذه الأزمة التي تتسبب في تدنى مستوى الخدمة، وتتسبب في معاناة المواطنين على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك جدول زمنى لحل الأزمة وفقا لما هو متاح من طاقات بشرية أو أجهزة ومعدات، لتحسين الخدمة ومواكبة التطورات الأخيرة في المنظومة.