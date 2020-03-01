"منال" تطلب خلع زوجها الثاني: "عايزني أشوف أطفالي يوم الجمعة بس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "منال. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها: "عايزنى أسيب ولادي عند أهلي وأشوفهم يوم الجمعة بس".

قالت صاحبة الـ30 سنة في دعواها رقم 1241 لينة 2019: "تزوجت منذ 4 أشهر من (ه. م)، صاحب محلات لبيع مستلزمات الهواتف بعد وفاة زوجي الأول وإنجابي طفلين منه، خاصة بعد إقناع زوجي الثاني أنه سوف يراعي أولادها، لذلك وافقت على الزواج منه".

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وأضافت الزوجة: "منذ بداية زواجنا وأنا غضبانة من تصرفات زوجي مع أطفالي فهو يزعجهم بصوته العالي وتركهم بالغرفة وإغلاق الباب.. تدخل أهلي ووعدني بأن لا يتعرض لهم مرة أخرى لكن سرعان ما يتغير ويكرر التعدي عليهم".

وتابعت "منال": "في يوم بعد عودته من عمله طالبني بأن اترك الأطفال بشقة أهلي وكل يوم جمعة أروح اقعد معاهم.. حزنت من طلبه وصممت على عدم استمرار الحياة معه".

وأوضحت صاحبة الدعوى أنها طلبت زوجها بتطليقها لكنه رفض وهددها، فلجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع منه لا تزال منظورة حتى الآن.