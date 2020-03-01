حدث ليلاً: الناظر يحذر من الحفاضات.. والصحة: كورونا جاي مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"مستعدون للأسوأ".. وزيرة الصحة: "فيروس كورونا غالبًا جاي مصر"

قالت وزيرة الصحة هالة زايد: "من عدم الحكمة أن تظن دولة أنها تستطيع تجنب كورونا.. احتمال كبير يجي لنا (كورنا)، ومستعدون بـ3 سيناريوهات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"الكفولة أرحَم".. هاني الناظر محذرًا من انتشار الحفاضات المعاد تدويرها

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن انتشار حفاضات الأطفال المعاد تدويرها بعد استخدامها هو شيء في منتهى الخطورة؛ لأن هذه الحفاضات تعرِّض الطفل إلى مجموعة من الأمراض وليس مرض واحد؛ أبسطها هو الحساسية الموضعية نتيجة الخامات الرديئة التي يتم تصنيع هذه الحفاضات منها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير الصحة الأسبق: "أنصح مرضى الإنفلونزا التزام منازلهم 4 أيام"- فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق: "إن وزارة الصحة ليست لديها أية نية لإخفاء أي شيء متعلق بفيروس كورونا؛ لأن دي مصلحة وسُمعة وصحة بلد ووطن"، مشيرًا إلى أن هناك حالات إنفلونزا عادية موسمية موجودة وتتراوح شدّتها بين بسيطة ومتوسطة وشديدة.

للتفاصيل..اضغط هنا

متحدث "الوزراء": "التعاقد على أجهزة جديدة في المطارات للكشف عن كورونا"- فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء: "إن شغف الكثيرين حول وجود حالات إصابة بكورونا في مصر (أمر غريب وليس له تفسير)".

للتفاصيل.. اضغط هنا

في غياب إثيوبيا.. ماذا يعني توقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة؟

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، صباح السبت، توقيع مصر بالأحرف الأولى على الاتفاق حول قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة بالعاصمة واشنطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

دخول تعزيزات عسكرية تركية كبيرة عبر معبر باب الهوى الحدودي إلى سوريا

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية السبت أن تعزيزات عسكرية تركية كبيرة دخلت إلى سوريا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

روسيا اليوم : مجهولون يعتدون على موظفي وكالة سبوتنيك الروسية في أنقرة

ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، مساء السبت ، أن مجهولين اعتدوا على موظفي

للتفاصيل.. اضغط هنا

ترامب: القوات الأمريكية ستبدأ "فورا "الانسحاب من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية ستبدأ على الفور في الانسحاب من أفغانستان، جاء ذلك في أعقاب توقيع بلاده اتفاقا مع حركة طالبان.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الطيران التركي يستهدف مطارين في ريف حلب

بدأت القوات التركية عمليات قصف جوي ومدفعي عنيف على القوات الحكومية السورية في حلب وإدلب ليل السبت/الأحد بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي لانسحاب القوات السورية من أرياف حلب وإدلب وحماة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الملياردير توم ستاير ينسحب من السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية

انسحب الملياردير توم ستاير، الناشط في مجال المناخ، مساء السبت من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية بعد نتائج مخيبة للآمال في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولينا.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مسؤول: مقتل 24 شخصا في هجوم لمسلحين في الكونغو

قال حاكم مقاطعة إيتوري شمال- شرقي الكونغو السبت إن مسلحين قتلوا 24 شخصا بالبلاد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

فصائل مسلحة بمعاونة تركيا تستعيد السيطرة على قرى في إدلب وحماة

استعادت فصائل المعارضة الملسحة السورية، المدعومة من الجيش التركي، السيطرة على ست قرى في محافظتي إدلب وحماة وسط سورية بعد معارك مع القوات الحكومية السورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا