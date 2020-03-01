لن تؤثر في النتيجة.. 10 معلومات عن اختبار مارس التجريبي لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الامتحانات الإلكترونية "التجريبية" لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر عقدها مارس الجاري. وأكد رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، أن الهدف من امتحانات مارس "بدون درجات"، يهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام التابلت وأسئلة الامتحانات الإلكترونية والتعامل مع الأسئلة إلكترونيا، ونظام التقييم الجديد . وينشر "الخليج 365" أبرز 10 معلومات عن امتحان مارس التجريبي: - تنطلق الاختبارات 23 مارس 2020 حتى 2 أبريل 2020. - تبدأ الاختبارات الساعة 12 ظهرا. - تعقد الاختبارات باستخدام التابلت. Advertisements - تفعيل كافة الإجراءات التي تكفل مشاركة جميع الطلاب المستهدفين في أداء تلك الاختبارات. - نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر في نتيجة الطالب في نهاية العام الدراسي. - انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة الامتحانات. - الاختبار بنظام open book. - الاختبار فيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني. - مراجعة الامتحانات التجريبية مع طلاب الصف الأول الثانوي عقب انتهاء الطالب منه. - يهدف الاختبار إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن تلك النوعية من الأسئلة باستخدام التابلت للاستعداد لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

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