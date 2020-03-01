صحيفة روسية تعلق على بيان الخارجية المصرية بشأن "سد النهضة"

سلطت صحيفة راسيا سيفودنيا الضوء على بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن مشاركة وزراء الخارجية والموارد المائية في الجولة الأخيرة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي ، المنعقد في الولايات المتحدة ، على الرغم من عدم وجود ممثلين إثيوبيين عليها.
وقال البيان "بالنظر إلى حقيقة أن هذه الاتفاقية تتفق مع أهداف الحفاظ على المصالح المائية لمصر وتضمن أنها لن تتعرضلأضرار كبيرة ، فإن مصر وقعت على الاتفاقية المقترحة".
كما يذكر تقرير الوكالة أن مصر تتطلع بأن تحذو السودان وإثيوبيا حذوهما وأن توقعا اتفاقية السد في أقرب وقت ممكن.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في نهاية يناير ، اتفق وزراء مصر والسودان وإثيوبيا من حيث المبدأ على عدد من النقاط المتعلقةبسد النهضة ؛ ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي على الوثيقة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير.
ونوهت الصحيفة بأنه منذ عام 2012 ، تنفذ إثيوبيا مشروعًا واسع النطاق بشأن بناء سد النهضة على النيل الأزرق ، والذي سيؤدي إطلاقه ، وفقًا للخبراء ، إلى نقص المياه في السودان ومصر ، الواقع في اتجاه مجرى النهر. منذ بدء البناء ، عقدت الدول الثلاث بالفعل أكثر من عشرة اجتماعات بهدف حل قضايا توزيع المياه.
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