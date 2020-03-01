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صحيفة روسية تعلق على بيان الخارجية المصرية بشأن "سد النهضة"

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سلطت صحيفة راسيا سيفودنيا الضوء على بيان  وزارة الخارجية المصرية  بشأن مشاركة  وزراء الخارجية والموارد المائية في الجولة الأخيرة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي ، المنعقد في الولايات المتحدة ، على الرغم من عدم وجود ممثلين إثيوبيين عليها.

 

وقال البيان "بالنظر إلى حقيقة أن هذه الاتفاقية تتفق مع أهداف الحفاظ على المصالح المائية لمصر وتضمن أنها لن تتعرض

لأضرار كبيرة ، فإن مصر وقعت على الاتفاقية المقترحة".

 

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كما يذكر تقرير الوكالة أن مصر تتطلع  بأن تحذو السودان وإثيوبيا حذوهما وأن توقعا اتفاقية السد في أقرب وقت ممكن.

 

ولفتت الصحيفة إلى أنه في نهاية يناير ، اتفق وزراء مصر والسودان وإثيوبيا من حيث المبدأ على عدد من النقاط المتعلقة

بسد النهضة ؛ ومن المقرر أن يتم التوقيع النهائي على الوثيقة في الفترة من 27 إلى 28 فبراير.

 

ونوهت الصحيفة بأنه منذ عام 2012 ، تنفذ إثيوبيا مشروعًا واسع النطاق بشأن بناء سد النهضة على النيل الأزرق ، والذي سيؤدي إطلاقه ، وفقًا للخبراء ، إلى نقص المياه في السودان ومصر ، الواقع في اتجاه مجرى النهر. منذ بدء البناء ، عقدت الدول الثلاث بالفعل أكثر من عشرة اجتماعات بهدف حل قضايا توزيع المياه.

 

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