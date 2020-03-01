كورونا ينتشر بالعالم: ارتفاع الوفيات والإصابات وأميركا تبحث تطوير لقاح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يواصل فيروس كورونا الانتشار حول العالم لتسجل إصابات ووفيات بالفيروس في أكثر من 61 دولة، فيما واصلت الصين وكوريا الجنوبية تسجيل وفيات جديدة، أعلنت أميركا أنها تبحث السبل لتطوير اللقاح ضد الفيروس المستجد.

وشهدت الحصيلة اليومية لوفيات فيروس كورونا في الصين، اليوم الأحد، انخفاضا طفيفا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية.

غير أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعا، إذ تم تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، في مقابل 427 إصابة أعلن عنها السبت.

وحالات الوفاة التي تأكدت الأحد، سجلت كلها، باستثناء واحدة، في مقاطعة هوباي التي تعَد عاصمتها ووهان مركز تفشي الفيروس.

أما في كورويا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية أنها سجلت 376 إصابة جديدة بكورونا، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526 في هذا البلد الذي يعتبر الأكثر تضررا من جراء الفيروس بعد الصين.

ونحو 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سجلت في مدينة دايغو التي تعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، بحسب ما قالت المراكز الكوريّة لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان.

وحضت الحكومة الناس على تجنب التجمعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمى أو الصعوبات التنفسية.

وفي أستراليا، توفي رجل يبلغ من العمر 78 عاما كان أحد ركاب سفينة الرحلات الترفيهية "دايموند برنسيس" التي تم اخضاعها لإجراءات حجر صحي بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد على متنها.

وبات الرجل أول ضحية للفيروس في أستراليا، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة الأسترالية إن الرجل توفي في وقت مبكر من صباح الاحد في مستشفى في بيرث.

وما زالت زوجته البالغة من العمر 79 عاما والتي أصيبت أيضا بالفيروس على متن السفينة موجودةً بالمستشفى في بيرث.

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في الولايات المتحدة، تأكدت أمس السبت أول وفاة بفيروس كورونا، مما دفع الرئيس دونالد ترامب إلى التشديد على أن لا سبب يدعو "للذعر".

وأكد ترامب أن الضحية الأولى لوباء "كوفيد-19" التي أعلنها مسؤولون في ولاية واشنطن هي امرأة في أواخر الخمسينيات كانت تعيش في مقاطعة كينغ، الأكثر كثافة سكانية في الولاية.

كما أعلن ترامب أنه سيلتقي ممثلين لكبرى مجموعات صناعة الأدوية في الولايات المتحدة لمناقشة العلاجات وجهود تطوير لقاح لمكافحة الفيروس.

وفي إيطاليا، ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 29 حالة، بينما سجلت 1049 إصابة بالفيروس. بحسب ما أعلنه مدير الدفاع المدني في إيطاليا أنجيلو بوريلي.

وقال بوريلي "وصل عدد حالات الإصابة حتى اليوم إلى 1049، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 29 بعد وفاة 8 أشخاص اليوم"، مؤكدا أن عدد الذين تعافوا من الإصابة بلغ 50.

وبعد تسجيلها 100 إصابة منذ نهاية يناير/كانون الأول الماضي بينها حالتا وفاة، صارت فرنسا ثاني بؤرة لفيروس كورونا في أوروبا بعد إيطاليا.

ولمنع انتشار العدوى، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات عدة، بينها منع التجمعات البشرية في المناطق الموبوءة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع وآخر لمجلس الوزراء، بهدف تقييم الوضع واتخاذ تدابير اللازمة.

وأعلنت الحكومة الإيرلندية عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى إيرلندي عائد من شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق إيرلندا "تلقى متابعة طبية" في إطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.

وأشارت إلى أن هذه الإصابة "مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) هي شمال لإيطاليا".

وتمكنت السلطات سريعا من تحديد الاشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من أجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنبا لانتشار الفيروس.

وقال وزير الصحة سايمون هاريس "نحن نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني/يناير".