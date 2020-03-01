الجيش الليبي يعلن مقتل 7 مرتزقة موالين لتركيا جنوبي طرابلس

الأحد 1 مارس 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء السبت، مقتل 7 مرتزقة سوريين موالين لتركيا، وأسر آخرين، بالإضافة إلى تدمير 3 عربات مسلحة للمليشيات، وذلك جنوبي العاصمة طرابلس.



وقالت غرفة عمليات إجدابيا، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن الوحدات القتالية تمكنت من نصب كمين محكم للمليشيات في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس.

وتابعت الغرفة، في إفادة صحفية عاجلة، أن القوات الليبية تقدمت في محور عين زارة، وسط انهيار كامل للمليشيات المدعومة والمعززة بمرتزقة جلبتهم تركيا.

وأسفر الكمين، بحسب الإفادة، عن حرق 3 عربات مسلحة للمليشيات، واستعادة سيارة مسلحة نوع "بِساط"، عليها مدفع من نوع دوشكة، إضافة إلى مقتل 7 منهم وأسر شخص يعتقد أنه سوري الجنسية في محور عين زارة.

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واشتعلت صباح اليوم السبت الاشتباكات بين الجيش الليبي والمليشيات التي بادرت بخرق الهدنة المعلنة منذ 12 يناير الماضي، إذ حاولت المليشيات إحراز أي تقدم بعد أن تكبدت ليلة الجمعة خسائر فادحة.

وكان أبرز هذه الخسائر إسقاط وتدمير 6 طائرات مسيرة تركية انطلقت من قاعدة معيتيقة وسابعة انطلقت من مصفاة مدينة الزاوية ليكون الإجمالي 11 طائرة في 3 أيام.

وتمكن الجيش الوطني الليبي من صد جميع الاختراقات وحقق تقدمات في غالبية المحاور وسيطر على مناطق متقدمة في كل من العزيزية والساعدية والهيرة وحور الرملة، وغيرها.

وأسقط الجيش الليبي منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل/نيسان الماضي، نحو 40 طائرة تركية مسيرة من نوع بيرقدار TB2 كما دمر عشرات من المدرعات من نوع kirpi.

ووصل عدد الجنود الأتراك الذين قتلوا في ليبيا 26 عسكريا بعد أن استهدف الجيش الليبي تجمعا من الجنود الأتراك في الشق العسكري من قاعدة معيتيقة الجوية، ما أسفر عن مقتل 10 منهم 27 فبراير/شباط، كما سبق وقتل 16 تركيا في استهداف مخزن للذخائر بميناء طرابلس 18 فبراير/شباط الجاري.