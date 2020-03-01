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أيرلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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الأحد 1 مارس 2020

أعلنت أيرلندا، السبت، عن تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.

 

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وأكدت السلطات الصحية في أيرلندا أول حالة إصابة بالفيروس، وقالت إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.

 

وقالت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان، إن المريض، وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد، يتلقى العلاج الطبي الملائم.

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