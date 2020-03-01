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شكرا لقرائتكم خبر عن أيرلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أعلنت أيرلندا، السبت، عن تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها.
وأكدت السلطات الصحية في أيرلندا أول حالة إصابة بالفيروس، وقالت إنها مرتبطة بالسفر من منطقة منكوبة في شمال إيطاليا.
وقالت وزارة الصحة الأيرلندية، في بيان، إن المريض، وهو رجل في المنطقة الشرقية من البلاد، يتلقى العلاج الطبي الملائم.
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