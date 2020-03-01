محيي الدين ياسين يؤدي اليمين رئيسا لوزراء ماليزيا

الأحد 1 مارس 2020

أدى محيي الدين ياسين اليمين الدستورية، الأحد، رئيسا للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد.



وكان ملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين المصطفى أعلن، السبت، أن محيي الدين ياسين سيصبح رئيسا للوزراء، وقد ينال تأييد أغلب أعضاء البرلمان.

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وفي وقت سابق، أقال حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين "بيرساتو" مهاتير محمد من منصب رئاسة الحزب.

وأعلن ياسين أنه حل محل مهاتير رئيسا للحزب، فيما شكك أعضاء حزبيون آخرون في محاولة الاستيلاء على السلطة.

وكانت بيانات حزبية مختلفة أعطته دعم 95 برلمانيا، ما وضعه أمام منافسه أنور إبراهيم الذي حصل على دعم 92 برلمانيا في السباق للوصول إلى أغلبية ضرورية، وهي 112 صوتا.