- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن محيي الدين ياسين يؤدي اليمين رئيسا لوزراء ماليزيا والان مع التفاصيل
الأحد 1 مارس 2020
أدى محيي الدين ياسين اليمين الدستورية، الأحد، رئيسا للوزراء في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد.
وكان ملك ماليزيا عبدالله رعاية الدين المصطفى أعلن، السبت، أن محيي الدين ياسين سيصبح رئيسا للوزراء، وقد ينال تأييد أغلب أعضاء البرلمان.
وفي وقت سابق، أقال حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين "بيرساتو" مهاتير محمد من منصب رئاسة الحزب.
وأعلن ياسين أنه حل محل مهاتير رئيسا للحزب، فيما شكك أعضاء حزبيون آخرون في محاولة الاستيلاء على السلطة.
وكانت بيانات حزبية مختلفة أعطته دعم 95 برلمانيا، ما وضعه أمام منافسه أنور إبراهيم الذي حصل على دعم 92 برلمانيا في السباق للوصول إلى أغلبية ضرورية، وهي 112 صوتا.
كانت هذه تفاصيل خبر محيي الدين ياسين يؤدي اليمين رئيسا لوزراء ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.