شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 صورة أرشيفية أفاد موقع وكالة سبوتنيك الروسية، في نبأ عاجل منذ قليل، إعلان السلطات التايلاندية تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

يتبع..

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