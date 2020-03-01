الحكم على نجل نتنياهو بدفع غرامة بتهمة التشهير

الأحد 1 مارس 2020

نتنياهو ونجله

أصدرت محكمة إسرائيلية مساء أمس السبت ، حكما بحق “يائير نتنياهو” نجل رئيس وزراء دولة الإحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يقضي بدفع مبلغ 250 ألف شيكل، قرابة (72 ألف دولار) كغرامة مالية في قضية مقدمة ضده بتهمة التشهير.

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وذكرت القناة 13 العبرية أنه:“وفقاً لقرار المحكمة،يتعين على يائير نتنياهو دفع 250.000 ألف شيكل،لأنه لم يقدم كتاب دفاع في دعوى قضائية مقدمة ضده بتهمة التشهير“.

وكان زعيم حزب العمل الإسرائيلي، عمير بيرتس، قرر في سبتمبر من العام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد يائير نتنياهو بتهمة التشهير ،بعد أن هاجم الأخير رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.

وذكرت صحيفة معاريف أن:“ بيرتس دعا المستشار القانوني بإعداد دعوى تشهير ضد نجل نتنياهو بعد أن غرد عبر موقع تويتر تغريدات معادية ضد رابين ”وفق صحيفة القدس المحلية.

واتهم نجل نتنياهو، رابين، بأنه ساهم في دعم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومعه آلاف الفلسطينيين، زاعما أنهم تسببوا في قتل أكثر من 2000 إسرائيلي، وأنه كان يكسب ثروات خاصة ويعزز وضعه من موازنة الدولة، وفق صحيفة القدس المحلية.