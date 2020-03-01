الصين: 35 وفاة جديدة و573 إصابة إضافية بكورونا

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الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات
شهدت الحصيلة اليوميّة لوفيّات فيروس كورونا المستجدّ في الصين، الأحد، انخفاضاً طفيفاً، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة.
غير أنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعاً، إذ تمّ تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت.
وحتى هذه اللحظة لا يوجد لقاح أو علاج لفيروس كورونا الجديد، لكن العلماء في مختبرات الأدوية في أنحاء العالم يحاولون ويحاولون. وهناك أكثر من 20 لقاحاً محتملاً تهدف إلى الوقاية من فيروس كورونا يجري تطويرها في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكره المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
لكن لا تفرطوا في التفاؤل، إذ يقول مسؤولو الصحة إن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن عام قبل أن يثبت فعالية أي لقاح، ويحصل على الموافقات اللازمة للتوزيع على نطاق واسع.
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