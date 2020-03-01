افاد مصدر امني، الاحد، بانه تم اغلاق جسر السنك والمنطقة الخضراء وسط بغداد. وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، انه "تم اغلاق جسر السنك والمنطقة الخضراء وسط بغداد امام حركة سير العجلات". واضاف ان "الدخول للمنطقة الخضراء اقتصر على حاملي الباجات الخاصة بالمنطقة فقط"، مشيرا الى انه "لم تعرف لغاية الان اسباب الاغلاق".

وتابع المصدر ان "ذلك ادى الى حدوث زخم مروري كبير في عدد من الشوارع الرئيسية وسط العاصمة".

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