شكرا لقرائتكم أطفال سوريون يرتجفون برداً.. درب أوروبا ليس مفتوحاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - 13 ألف مهاجر معظمهم من اللاجئين السوريين، سمعوا كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن فتح الأبواب إلى أوروبا وتوجهوا إلى الحدود، خلال اليومين الماضيين.

إلا أنهم لم يجدوا أمامهم سوى أسياج ودروب مقفلة، لعل الرئيس التركي لم يفصح عن كامل القصة، ولم يقل إن الحدود من الجانب الأوروبي مقفلة في وجوههم.

صور أطفال سوريين يرتجفون برداً، قضوا ليلتهم في البرد، بعد أن تحطمت أحلامهم عند الحدود اليونانية، واكتشفوا أن أبواب أوروبا موصدة.

13 ألف مهاجر على الأقل

فقد احتشد نحو 13 ألف مهاجر على طول الحدود التركية اليونانية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت، بعد تهديد أردوغان بفتح الأبواب أمام المهاجرين للتوجه إلى أوروبا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إن "آلاف المهاجرين، وبينهم عائلات وأطفال، يقضون ليلة باردة على الحدود بين تركيا واليونان"، مشيرة إلى أن موظفيها شاهدوا "ما لا يقل عن 13 ألف شخص محتشدين على طول الحدود التي يبلغ طولها 212 كيلومترا".



غاز مسيل للدموع

وفي وقت سابق السبت، أطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا ورشقوها بالحجارة مع انتقال تداعيات الحرب في سوريا إلى أعتاب الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا التساهل التركي بفتح الحدود أمام اللاجئين، في وقت تشهد العلاقات بين اليونان وجارتها تركيا توتراً متصاعداً.

فبعد إعلان أنقرة يوم الخميس أنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من طالبي اللجوء من بلوغ أوروبا، وذلك إثر مقتل 33 جندياً تركياً في ضربة جوية بمنطقة إدلب السورية، اتهمتها اليونان بإرسال المهاجرين إلى الحدود قصداً وفي "هجوم" منظم.

من الحدود التركية اليونانية (29 فبراير فرانس برس

يذكر أن اليونان كانت بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في 2015 و2016 لكنها أكدت لاحقاً على أنها لن تسمح بدخول المهاجرين.

تركيا تستخدم اللاجئين

تعليقاً على الخطوة التركية هذه، قال ميخائيلس كريسوهويديس وزير الأمن العام اليوناني للصحافيين "لم يأتوا (المهاجرون) إلى هنا بأنفسهم. إنهم يرسلون ويستخدمون من جارتنا تركيا".

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بدوره، اعتبر ستليوس بيتساس المتحدث باسم الحكومة للصحافيين "أن بلاده تواجه محاولة منظمة وجماعية وغير قانونية لانتهاك حدودها، مؤكداً أنها صدت تلك المحاولة".

في المقابل، ردت تركيا على الاتهامات اليونانية، وقال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، في تغريدة مصحوبة بصور لمئات جالسين خارج الموقع الحدودي اليوناني "انظروا من يحاضروننا بشأن القانون الدولي! إنهم يلقون قنابل الغاز المسيل للدموع بخزي على آلاف الأبرياء المحتشدين عند بواباتهم". وأضاف "ليس علينا التزام منع الناس من مغادرة بلادنا لكن اليونان عليها واجب معاملتهم كبشر!".

من الحدود التركية اليونانية (29 فبراير فرانس برس

في حين قال الرئيس التركي، السبت، إن نحو 18 ألف مهاجر عبروا الحدود من تركيا إلى أوروبا، مضيفاً أن هذا الرقم سيزيد.

يشار إلى أن تصريح أوغلو أتى في وقت تصد بلاده الحدود التركية السورية مانعة آلاف النازحين من إدلب من العبور.

الاتحاد يدعم اليونان

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إنه يدعم اليونان وبلغاريا في حماية حدود التكتل، لكنه سعى أيضا إلى تهدئة أنقرة. وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، أن الاتحاد الأوروبي ينظر "بقلق" إلى تدفق المهاجرين من تركيا باتّجاه حدود التكتل الخارجية في اليونان وبلغاريا.

وقالت عبر تويتر إن "أولوتنا القصوى في هذه المرحلة تتمثّل في ضمان تقديم دعمنا الكامل لليونان وبلغاريا. نحن على استعداد لتقديم دعم إضافي بما في ذلك عبر (تعزيز حضور عناصر) +فرونتيكس+ على الحدود البرية"، في إشارة إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود.

وعبر قرابة مليون لاجئ ومهاجر من تركيا إلى الجزر اليونانية عام 2015 مما أثار أزمة هجرة في أوروبا لكن هذا المسار أٌغلق تماما تقريبا بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة على وقف تدفق المهاجرين في مارس/ آذار 2016.

من الحدود التركية اليونانية (29 فبراير فرانس برس

المجر تعزز أمن حدودها

وعلى درب اليونان، سارت المجر أيضاً رداً على أردوغان. إذ أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن بلاده ستعزز أمن حدودها الجنوبية بعد إعلان الرئيس التركي أن بلاده لم تعد قادرة على كبح تدفق المهاجرين.

وقال المكتب الصحافي للحكومة المجرية في بيان صحافي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة "أثناء اتصال هاتفي في وقت سابق حول الهجرة والوضع الحالي للحرب في سوريا، أبلغ الرئيس التركي رئيس الوزراء أوربان بوجود ضغوط هائلة على تركيا التي لم تعد قادرة على كبح تدفق المهاجرين".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تبتز فيها تركيا الاتحاد الأوروبي بملف اللاجئين، فقد لوح أروغان عدة مرات في السابق بهذا الملف بغية تقوية موقفه، وجذب دعم أوروبي سواء لموقفه في سوريا وعملياته العسكرية وقضية الأكراد، وإن لجهة دفع الاتحاد الأوروبي لصب أموال وتعويضات تساعد تركيا على تحمل أعباء النازحين السوريين.