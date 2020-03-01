ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: لانوصى باستخدام الكمامة..والمصريون يستخدمونها بشكل خاطئ

أكد الدكتور "جون جابور"، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المنظمة لا توصي بارتداء الكمامة إلا للشخص الذي يتعامل مع شخص مريض ولديه أعراض، أو من يتعامل مع الحيوانات في المزارع.

وتابع "جابور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" و المذاع عبر فضائية "صدى البلد أنه إذا استعملت الكمامة بشكل خاطئ تصبح مصدرا للعدوى، لافتا إلى أن معظم من يستعملون الكمامات في مصر يكون بشكل غير صحيح.

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وأوضح طريقة ارتداء الكمامة بشكل صحيح، قائلا،: في الرغبة في حماية الآخرين يتم ارتداء الكمامة على أن يكون اللون الأبيض على "الأنف" و "اللبني" للخارج,وفي حالة الرغبة في حماية النفس من الآخرين يكون اللون "اللبني" ناحية الأنف واللون "الأبيض" من الخارج.