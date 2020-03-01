طهارة النفس والجسد...

ينشغل البنانيون كما ​العالم​ اليوم، باتخاذ كافة الاجراءات لتطهير ايديهم واجسادهم من فيروس "الكورونا"، وهو امر جيد وصحي. ولكن، هناك امراض قاتلة تصيب النفس، وهي ان اصابتنا، تكون اكثر خطورة وايذاء لنا من الامراض الجسدية، ولا قدرة على التخلص منها سوى بعلاج واحد يؤمّنه اله واحد هو ​يسوع المسيح​ ابن الله الحي.

الشفاء الجسدي امر مهم لاستمرار ​الحياة​، انما علينا ايضاً الطلب بشفاء النفس المعرّضة للكثير من الاوبئة والفيروسات التي نتعرض لها كل يوم على مدار السنة في حياتنا على هذه الارض، وكي لا نطيل البحث عن الطبيب الشافي، اختصر المسيح طلبنا وهو جاهز لشفائنا من كل الامراض النفسية والجسدية لخلاصنا.