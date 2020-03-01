الصحة اليونانية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 7

أعلنت ​وزارة الصحة​ ​اليونان​ية أنها سجلت ثلاث ​حالات​ إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى سبعة. وأوضحت الوزارة أن المصابين رجل وامرأة كانا على صلة بحالات سابقة مؤكدة في اليونان ورجل سافر مؤخرا إلى ​إيطاليا​ أشد البلدان الأوروبية تضررا بالفيروس. ويخضع المرضى للعلاج في ​مستشفيات​ بالعاصمة ​أثينا​ ومدينة سالانيك في ​الشمال​. يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه ​منظمة الصحة العالمية​، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع ​الحيوانات​ البرية، ثم انتشر برعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس ​السنة​ القمرية في كانون الثاني.

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