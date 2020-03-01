محيي الدين ياسين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا

أدى محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في ماليزيا، بعد أسبوع من الاضطراب السياسي في البلاد على خلفية استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.
يذكر ان ياسين وبتعيينه رئيسا جديدا للوزراء، يصبح رئيس الوزراء الثامن في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.
ويرأس محي الدين، البالغ من العمر 72 عاما حزب سكان ماليزيا الأصليين المتحدين (برساتو).وجاء تعيينه في أعقاب استقالة رئيس الوزراء مهاتير محمد في 24 شباط، مما أثار أزمة سياسية التي شهدت سقوط حكومة تحالف الأمل وفقدانها للسلطة الحالية وتغييرات في ائتلاف الأحزاب السياسية.
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