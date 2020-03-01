البابا فرنسيس يلغي نشاطاته لليوم الثالث على التوالي

ذكرت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية أن ​البابا فرنسيس​، ألغى ناشطات رسمية له لليوم الثالث على التوالي، وهو يواجه نزلة برد واضحة، مبينة أن البابا البالغ من العمر 83 عامًا ، والذي فقد جزءًا من الرئة بسبب مرض تنفسي عندما كان شابًا، لم يقم بإلغاء عددا كبيرا من نشاطاته أو لقاءاته مع الجماهير أو الأحداث الرسمية طوال السنوات السبع في بابويته.

وأكد المكتب الصحفي للفاتيكان أن البابا مستمر في العمل من مقر إقامته في فندق سانتا مارتا في ​الفاتيكان​ ويستقبل أشخاصًا على انفراد، كانت تلك الاجتماعات الخاصة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان والسفراء البابويين في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا.

يذكر أن البابا من المتوقع أن يغادر اليوم الفاتيكان مع كبار البيروقراطيين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع الى الريف الروماني، لممارسة التدريبات الروحية في بداية الصوم الكبير.