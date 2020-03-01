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وزارة الصحة الأسترالية تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا

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أعلن كبير مسؤولي الصحة في غرب ​أستراليا​ أندرو روبرتسون، عن أول حالة وفاة لمريض مصاب ب​فيروس كورونا​، مبينا أن "المتوفي يبلغ من العمر 78 عاماً وكان يمكث في مستشفى بمدينة بيرث"، كاشفا أن "زوجة الرجل أصيبت بالفيروس لكنها في حالة مستقرة".

يذكر أن عدد من الإصابات بالفيروس في أستراليا يبلغ 25 حالة. وأبدى وزير الصحة غريغ هانت يوم الأربعاء الفائت استعداد بلاده لإغلاق تغلق المدارس وإلغاء الأحداث في حالة تفشي فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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