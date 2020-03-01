وزارة الصحة الأسترالية تعلن أول حالة وفاة بسبب كورونا

أعلن كبير مسؤولي الصحة في غرب ​أستراليا​ أندرو روبرتسون، عن أول حالة وفاة لمريض مصاب ب​فيروس كورونا​، مبينا أن "المتوفي يبلغ من العمر 78 عاماً وكان يمكث في مستشفى بمدينة بيرث"، كاشفا أن "زوجة الرجل أصيبت بالفيروس لكنها في حالة مستقرة".

يذكر أن عدد من الإصابات بالفيروس في أستراليا يبلغ 25 حالة. وأبدى وزير الصحة غريغ هانت يوم الأربعاء الفائت استعداد بلاده لإغلاق تغلق المدارس وإلغاء الأحداث الرياضية في حالة تفشي فيروس كورونا.