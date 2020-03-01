وزارة الصحة في ايرلندا: تسجيل أول إصابة بكورونا لمواطن عائد من إيطاليا

أعلن وزير الصحة الايرلندية سايمون هاريس، عن أول إصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد تم تشخيصها لدى ايرلندي عائد من شمال إيطاليا، مؤكدا أن الرجل تلقى متابعة طبية في اطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.

وأوضح "أننا تمكنا من تحديد الاشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من اجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار الفيروس"، مبينا "أننا نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني".