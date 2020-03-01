أعلن وزير الصحة الايرلندية سايمون هاريس، عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى ايرلندي عائد من شمال إيطاليا، مؤكدا أن الرجل تلقى متابعة طبية في اطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.
وأوضح "أننا تمكنا من تحديد الاشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من اجل إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار الفيروس"، مبينا "أننا نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة في ايرلندا: تسجيل أول إصابة بكورونا لمواطن عائد من إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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