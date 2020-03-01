بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا

فاز نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بالانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا، معيدًا بذلك الزخم لحملته، ومؤكّدًا أنّه المنافس الأوّل في مواجهة السناتور المستقلّ بيرني ساندرز للفوز بترشيح الحزب تمهيدًا لانتخابات الرئاسة الأميركية.
وبعد أن كان مني بثلاث نتائج مخيّبة للآمال، حقّق بايدن (77 عامًا) الفوز الأوّل له في الانتخابات التمهيديّة للحزب الديمقراطي الذي يتوجّب عليه اختيار المرشّح الذي سيواجه الرئيس دونالد ترامب في تشرين الثاني.
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