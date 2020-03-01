118 حالة وفاة بسبب حمى لاسا الوبائية في نيجيريا

ارتفع عدد ضحايا حمى " لاسا " بنيجيريا إلى 118 حالة وفاة. وأظھرت معطیات وبائیة حدیثة صادرة عن مركز مراقبة الأمراض في نیجیریا، أن حمى "لاسا" تنتشر عادة في ھذا البلد (الأول من حیث عدد السكان في إفریقیا) خلال فترة انعدام الرطوبة بین شھري كانون الثاني ونيسان .
يذكر ان انتقال عدوى حمى " لاسا" يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض، وانتشرت ھذه الحمى الوبائیة سریعة العدوى، منذ بدایة شهر يناير، داخل 27 من محافظات نيجيريا، بینھا محافظة لاغوس، المركز الاقتصادى للبلاد. يذكر أن حمى "لاسا" المستوطنة في نيجيريا تنتمى إلى نفس عائلة فيروسات "إيبولا" "ماربورج"، لكنها أقل فتكًا.
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