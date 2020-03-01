"الصحة العالمية": مخاطر كورونا "مرتفعة للغاية" على المستوى العالمي

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ ان "مخاطر انتشار وآثار ​فيروس كورونا​ المستجد (كوفيد 19) مرتفعة للغاية على المستوى العالمي، وجاء ذلك وفقًا لبيان نُشر على موقع المنظمة"، موضخة انه "ما يزال مستوى الخطر في ​الصين​ مرتفعا للغاية".

وأعلنت الصين، اليوم الأحد، ارتفاع ​وفيات​ فيروس كورونا داخل البلاد إلى 2870 بعد تسجيل 35 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية والإصابات المؤكدة الى 79 ألفا و824 بعد تسجيل 573 إصابة جديدة.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة. وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي"، وقالت إن الإصابات بلغت أكثر من 80 ألفا عبر نحو 33 دولة.