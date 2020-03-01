اللجنة الصحية الصينية: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة ​الصين​ية أن الحصيلة اليوميّة لوفيّات ​فيروس كورونا​ المستجدّ، شهدتان خفاضًا طفيفًا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق. غير أنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعًا، إذ تمّ تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها أمس.

وحالات الوفاة التي تأكّدت، سُجِّلت كلّها، باستثناء واحدة، في مقاطعة هوباي التي تُعَدّ عاصمتها ووهان مركز تفشّي الفيروس.