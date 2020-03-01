أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة الصينية أن الحصيلة اليوميّة لوفيّات فيروس كورونا المستجدّ، شهدتان خفاضًا طفيفًا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق. غير أنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعًا، إذ تمّ تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها أمس.
وحالات الوفاة التي تأكّدت، سُجِّلت كلّها، باستثناء واحدة، في مقاطعة هوباي التي تُعَدّ عاصمتها ووهان مركز تفشّي الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الصحية الصينية: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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