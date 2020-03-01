السلطات الصحية في كوريا الجنوبية: تسجيل 376 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة ​الأمراض​ والوقاية منها، في بيان أنّها سجّلت 376 إصابة جديدة ب​كورونا​ المستجدّ، ليصل عدد الإصابات الإجمالي إلى 3526، مبينة أن نحو 90 في المئة من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس سُجّلت في مدينة دايغو التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها.

وحضّت الحكومة الناس على تجنّب التجمّعات وعلى البقاء في المنازل في حال حدوث أعراض مثل الحمّى أو الصعوبات التنفّسية.