مصدر للشرق الأوسط: الوطني الحر ليس مسؤولا عن السياسات المالية المعتمدة منذ 30 عاما

شدد مصدر عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "التيار الوطني الحر"، "ليس مسؤولاً عن السياسات المالية المعتمدة منذ ثلاثين عاماً، بينما تصر "القوات" على تحميل التيار وزر كل هذه الأزمات"، مشيرا الى "أنهم يتهموننا بالفساد في ملف الكهرباء، ونحن نطالبهم بأن يذهبوا إلى القضاء لتقديم مستنداتهم، وسنكون تحت سقف القانون ونخضع للمحاسبة".
وسأل المصدر: "لماذا يصوبون على ملفات يتسلمها التيار، ويتناسون فساد حلفائهم في الملفات الأخرى، حيث مغارة علي بابا؟".
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