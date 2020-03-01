مصدر للشرق الأوسط: الوطني الحر ليس مسؤولا عن السياسات المالية المعتمدة منذ 30 عاما

شدد مصدر عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "​التيار الوطني الحر​"، "ليس مسؤولاً عن السياسات المالية المعتمدة منذ ثلاثين عاماً، بينما تصر "​القوات​" على تحميل التيار وزر كل هذه الأزمات"، مشيرا الى "أنهم يتهموننا ب​الفساد​ في ملف ​الكهرباء​، ونحن نطالبهم بأن يذهبوا إلى ​القضاء​ لتقديم مستنداتهم، وسنكون تحت سقف القانون ونخضع للمحاسبة".

وسأل المصدر: "لماذا يصوبون على ملفات يتسلمها التيار، ويتناسون فساد حلفائهم في الملفات الأخرى، حيث مغارة علي بابا؟".