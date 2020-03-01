قاطيشا: الخلاف الرئيسي مع "الوطني الحر" هو إصرارنا على كشف فساده في الدولة

اعتبر عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​وهبي قاطيشا​ أن "حروب "​التيار الوطني الحر​" على "القوات" لم تتوقف منذ ثلاثين عاماً، لكن ما تغيّر فيها نوع الأسلحة الذي يستخدم في هذه الحروب"، مشيرا الى أنه "في عام 1990 حاربونا ب​السلاح​ والقوة العسكرية، واليوم يحاربوننا بسلاح إفلاسهم وتركيب ملفات باطلة في حق وزرائنا، معتقدين أن حروبهم ضدّنا تعطيهم مصداقية، لكننا لا نقيم لهم وزناً ولا نحسب لهم أي حساب".

وشدد قاطيشا في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن "​​​​السبب الرئيسي لهذه الخلافات، هو إصرار وزراء ​القوات اللبنانية​ على كشف فساد التيار الحر في ​الدولة​، حيث كانوا يريدون منّا أن نغضّ النظر عن هذا ​الفساد​"، متسائلا: "هل يوجد فريق سياسي في لبنان على علاقة جيدة مع التيار الحرّ، باستثناء فريق واحد يغطي فسادهم مقابل السكوت عن سلاحه وهيمنته على القرار السيادي في البلد؟"، مؤكدا أن "كل خطوط التواصل مقطوعة مع فريق لا يمتلك الأخلاقية الوطنية، ولا يقيم وزناً لأي عهد أو ميثاق أو اتفاق".