قتيل نتيجة تصادم وقع أمس بين 3 سيارات داخل انفاق المطار

أعلنت ​غرفة التحكم المروري​ وفاة شخص كان قد أصيب في ​حادث تصادم​ ليل أمس بين 3 سيارات داخل انفاق ​المطار​ باتجاه ​بيروت​ . إضغط للمزيد

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