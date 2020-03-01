البابا فرنسيس يلغي مواعيده لليوم الثالث بسبب مرضه

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ألغى البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، السبت، ارتباطاته الرسمية لليوم الثاث على التوالى بسب مرضه. وقال المكتب الصحفي للفاتيكان:«ان الحبر الاعظم يواصل عمله اليوم، من مقر اقامته في فندق سانتا مارتا في الفاتيكان».

وتابع:«البابا يستقبل أشخاصا على انفراد، وهى لقاءات خاصة مع رئيس مكتب أساقفة الفاتيكان وسفراء في لبنان وفرنسا ورئيس أساقفة أوكرانيا». واستكمل: «من المتوقع ان يغادر البابا مع كبار البيروقراطيين في الكرسي الرسولي لمدة أسبوع من التدريبات الروحية في الريف الروماني، وهو اعتكاف سنوي يحضره البابا في بداية كل الصوم الكبير».

وكان آخر ظهور للبابا الأربعاء الماضي، عندما تضامن مع مصابي الكورونا الحاضرون في ساحة القديس بطرس، ثم شٌوهد البابا وهو يسعل وينفخ اثناء القداس، ثم الغى الحبر الجليل قداس اليوم الخميس الماضي، والذى كان مقرر مع رجال الدين في روما للاحتفال بقداس التوبة في بداية الصوم الكبير. وفقد البابا فرنسيس البالغ من العمر 83 عاماً جزءاً من رائته وهو شاب، بسب مرض تنفسى، حسبما نشر موقع «ريبابلك».