شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سعد تمراز ينتقد آلية إحلال وتجديد المساجد بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، بشأن آلية إحلال وتجديد المساجد في محافظة البحيرة بوجه عام، ومركز ومدينة كفر الدوار على وجه الخصوص، قائلا: لا توجد آلية محددة للإحلال والتجديد، وعلى الرغم ان مركز ومدينة كفر الدوار يعد ثلث المحافظة إلا أن نصيبه من خطة الوزارة قليل جدا مما يعنى غياب العدالة في التوزيع ومعاناة المواطنين".

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، حصر شامل بكافة المساجد التي تم عمل إحلال وتجديد لها في المحافظة بشكل عام، وعلى صعيد مركز كفر الدوار، مؤكدا ان هناك العديد من المساجد التي تم تقديم طلبات لها بشأن تدنى حالتها من اجل عمل إحلال وتجديد لها ويُفاجئ الجميع في النهاية باختيار مساجد أخرى، مما يستوجب أن تكون هناك آلية محددة للتعامل في هذا الصدد حتى لا يخضع للأهواء، وإعلاء المصلحة العامة للدولة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن فرش المساجد من الأمور التي تستوجب أن تكون خاضعة لآلية محددة أيضا، وأن تتم وفقا للحاجة الماسة، وإعلاء المصلحة العامة، وفيما يخص عمليات إشهار بعض المساجد، مشددا على ضرورة أن تضع وزارة الأوقاف آليات محددة لتنظيم العمل فيها، ويتم مراقبة العمل داخل المنظومة، وتشديد الرقابة ومحاسبة من يحيد عن هذه الإجراءات، على ان يكون محور الاهتمام المواطن والعدالة في التوزيع.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها.