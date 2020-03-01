شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أبرز رسائل رئيس أفريقية النواب لمسئولي "قناه السويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي مدار يومين، تفقد الوفد البرلماني للجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، قناه السويس بحضور الفريق اسامة ربيع، رئيس الهيئة، و قاموا بزيارة لمبني محاكاه قناه السويس وجولة بحرية في القناه، بالإضافة إلي عدد من الشركات التابعة ومنها الاستزراع السمكى، ومبني الترسانة البحرية ببورسعيد.

وجاءت الزيارة الميدانية، إلى قناة السويس للوقوف على آخر مستجدات عمليه التطوير، وبحث آليات دعم علاقات التعاون والشراكة مع الأشقاء الأفارقة، فى إطار خطة عملها لتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية.

ووجه رئيس اللجنة طارق رضوان عددا من الرسائل الهامة، نرصد أبرزها علي النحو الآتي :

1- أكد تقديره للجهود المبذولة من قبل هيئة قناة السويس لدفع عجلة التنمية بمنطقة القناة.

2- أكد استعداد لجنة الشئون الإفريقية للعمل على دعم سُبل التعاون المصري الإفريقي وذلك بنقل تطورات المشروعات القومية التي تتبناها الهيئة والتعريف بها خلال الزيارات التي تقوم بها اللجنة إلي عدد من الدول الأفريقية وذلك تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق التعاون والربط بين مصر وإفريقيا في كافة المجالات.

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3- أكد ضرورة تعظيم حجم التجارة البينية القائمة علي الشراكة الاقتصادية مع إفريقيا لاسيما دول حوض النيل والتي تعد هيئة قناه السويس شريك استراتيجي فيها.

4- أكد أهمية تقديم الهيئة خدمات إنشاء الأساطيل البحرية فى إطار التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية.

5- أشار إلي الجهود المضنية فى تطوير أعمال الترسانة والهيئة لكنه شدد في الوقت ذاته علي ضرورة ألا يقتصر الأمر علي خدمات الأسطول المصرى واستهداف بعد استراتيجى أوسع وتعظيم الخدمات إقليميا وأفريقيا سواء بإنشاء الأساطيل أو الصيانة والتجميع.