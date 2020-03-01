مسؤول: مقتل 24 شخصا في هجوم لمسلحين في الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كينشاسا - (د ب أ):

قال حاكم مقاطعة إيتوري شمال- شرقي الكونغو السبت إن مسلحين قتلوا 24 شخصا بالبلاد.

وقال الحاكم جان بامانيسا إنه تم استخدام المناجل والبنادق لقتل المدنيين، وتم استدعاء الجنود في أعقاب الهجوم لتأمين المنطقة.

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وقال إنونسينت مادو كادالا، المسؤول بالمنطقة: إن المهاجمين المسلحين هاجموا قرية ديجني ليل الجمعة، موجها الاتهام إلى ميليشيا تعاونية تنمية الكونغو أو «كوديكو» باعتبارها مسؤولة عن الهجوم.

ويواجه شرقي الكونغو العديد من الأزمات، بما في ذلك الجماعات المتمردة النشطة، التي يتقاتل الكثير منها للسيطرة على الموارد الطبيعية القيمة، وتفشي فيروس إيبولا الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.

ولدى مقاطعة إيتوري أيضًا تاريخ من العنف الطائفي بين جماعات الهيما والليندو.