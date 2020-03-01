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تأجيل إجلاء الطلاب اليمنيين من مدينة ووهان الصينية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 1 مارس 2020

صورة أرشيفية

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قال طلاب يمنيون في مدينة "ووهان"، بؤرة انتشار فيروس كورونا في الصين، إن عملية إجلائهم التي كان مفترض أن تتم فجر الأحد، أجلت بشكل مفاجئ، بعد أن كان معظمهم قد توجه إلى مطار المدينة الخاضعة للحجر الصحي.

وكانت السفارة اليمنية، أبلغت الطلاب في تعميم خاص الجمعة الماضية، بأن عليهم التواجد في مطار ووهان الساعة العاشرة مساء السبت على أن يتم الإجلاء إلى الإمارات فجر الأحد.

ويعيش نحو 178 فرداً من الطلاب وعائلاتهم في مدينة ووهان حيث مركز انتشار الفيروس كورونا.

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