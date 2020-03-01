شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعلن عن 367 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 1 مارس 2020 صورة أرشيفية سجلت كوريا الجنوبية 367 إصابة بفيروس كورونا، أكثر من 90 بالمئة منها في مدينة "دايغو"، والتي تُعتبر بؤرة الوباء في البلاد ومقاطعة غيونغسانغ الشمالية المجاورة لها، لترتفع حالات الإصابة إلى3,526، وقد تم تأكيد ثلاث وفيات إضافية.



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