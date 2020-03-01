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13 ألف مهاجر تجمعوا على الحدود التركية اليونانية

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قالت المنظمة الدولية للهجرة إنه في الساعات الأولى من اليوم الأحد تجمع حوالي 13 ألف شخص على طول الحدود بين تركيا واليونان.

وصرح رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تركيا لادو جفيلافا في بيان "معظم من يتحركون عبر الحدود هم من الرجال لكننا نرى أيضا العديد من العائلات تسافر مع أطفال صغار".

وأضاف "إن درجات الحرارة تنخفض إلى ما يقرب من درجة الصفر والرياح شديدة السوء، لذلك نحن قلقون بشأن هؤلاء الأشخاص الضعفاء المعرضين لتقلبات الطقس".

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