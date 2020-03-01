شكرا لقرائتكم خبر عن استراليا تسجل أول حالة وفاة بسبب "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
قال مسؤول بقطاع الصحة في استراليا إن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي صباح اليوم الأحد بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد.
وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا استراليا.
وقال اندرو روبرتسون مسؤول الصحة في ولاية استراليا الغربية للصحفيين "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في استراليا".
وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وبلغ عدد المصابين بالفيروس في استراليا 25 شخصا وفقا لأحدث بيان حكومي.
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