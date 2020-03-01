سويسرا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 18 شخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في سويسرا، إلى 18 حالة.



وقال المكتب الفدرالي للصحة العامة في سويسرا في بيان على موقعه على الإنترنت: "اعتبارا من مساء يوم 29 فبراير، وفقا لمركز المعلومات الوطني للعدوى الفيروسية تم الكشف عن 18 حالة إصابة جديد بفيروس كورونا في سويسرا".

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وبحسب البيان تم اكتشاف الحالات في مدن كانتون، غراوبوندن، تيسينو وجنيف وأرجاو وزيوريخ وبازل وفود وبيرن.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

وبلغ عدد المصابين بالفيروس على الصعيد العالمي 85954 شخصا، توفي منهم 2941 شخصا، فيما شفي حتى الآن 39761 شخصا، وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، يوم السبت.