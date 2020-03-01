35 وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا في الصين

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بكين: شهدت الحصيلة اليوميّة لوفيّات فيروس كورونا المستجدّ في الصين الأحد انخفاضًا طفيفًا، مع تسجيل 35 حالة وفاة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة في مقابل 47 حالة خلال اليوم السابق، حسبما أعلنت لجنة الصحّة الوطنيّة.

غير أنّ عدد الإصابات الجديدة بالفيروس شهدت ارتفاعًا، إذ تمّ تسجيل 573 إصابة جديدة في أنحاء البلاد الأحد، في مقابل 427 إصابة أُعلِن عنها السبت.

وحالات الوفاة التي تأكّدت الأحد، سُجِّلت كلّها، باستثناء واحدة، في مقاطعة هوباي التي تُعَدّ عاصمتها ووهان مركز تفشّي الفيروس.

هذا فيما واصل الفيروس انتشاره ووصل الى العديد من دول العالم، ومنها إيرلندا، ولوكسمبورغ والنروج.

الفيروس يصل إيرلندا

وأعلنت الحكومة الايرلندية السبت عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى ايرلندي عائد من شمال إيطاليا.

وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق ايرلندا "تلقى متابعة طبية" في اطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس.

واشارت الى ان هذه الاصابة "مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) هي شمال ايطاليا".

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وتمكنت السلطات سريعا من تحديد الاشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من اجل "إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار" الفيروس.

وقال وزير الصحة سايمون هاريس "نحن نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني/يناير".

إصابة في لوكسمبورغ

كما تم تشخيص أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في لوكسمبورغ، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة بوليت لينير مساء السبت.

وقالت لينير خلال مؤتمر صحافي إن المريض وهو في الأربعينيات من عمره كان في إيطاليا وعاد بالطائرة عبر مطار شارلروا (بلجيكا).

وأضافت ان المريض أظهر الأعراض "في بداية الأسبوع".

وأشارت الوزيرة إلى أنّ هناك أبحاثًا جارية "لتحديد الأشخاص" الذين كان المريض على اتّصال معهم.

وتمّ عزل المريض مع أسرته في مركز لوكسمبورغ الاستشفائي، لكنّ عائلته لم تظهر عليها أيّ أعراض.