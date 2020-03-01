ايرلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

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دبلن: أعلنت الحكومة الايرلندية السبت عن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد تم تشخيصها لدى ايرلندي عائد من شمال إيطاليا. وقالت وزارة الصحة إن الرجل المتحدر من شرق ايرلندا "تلقى متابعة طبية" في اطار البروتوكول المعتمد، بعد تشخيص إيجابي لإصابته بالفيروس. واشارت الى ان هذه الاصابة "مرتبطة برحلة إلى منطقة متأثرة (بالفيروس) هي شمال ايطاليا". وتمكنت السلطات سريعا من تحديد الاشخاص الذين تواصل المريض معهم، وذلك من اجل "إعلامهم وتقديم المشورة لهم، تجنّبًا لانتشار" الفيروس. وقال وزير الصحة سايمون هاريس "نحن نستعد لهذا الاحتمال منذ كانون الثاني/يناير".

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