شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة البرلمان التشريعية × أسبوع.. 9 قوانين فى مقدمتها "حماية البيانات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، زخمًا تشريعيًا بالموافقة النهائية على 6 قوانين، مقابل الموافقة فى المجموع على مشروعين، وأخذ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.وفى هذا الصدد، نرصد التشريعات التى وافق عليها البرلمان خلال أسبوع:

أولاً: مشروعات وافق عليها البرلمان نهائياً

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

3- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.

4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى.

5- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف مشروع القانون، إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة.

Advertisements

6- مشروع قانون بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.

ثانياً: مشروعات قوانين وافق عليها مجلس النواب فى مجموع موادها:

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، فى مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

2- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات، وتمت إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

ثالثاً: مشروعات قوانين وافق عليها من حيث المبدأ:

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، على أن يستكمل مناقشة باقي المواد الأسبوع المقبل.