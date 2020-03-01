شكرا لقرائتكم خبر عن كيف طمأن جهاز الإتصالات نواب البرلمان حول اشعاعات محطات تقوية المحمول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مدي آمان محطات تقوية شبكات المحمول المنتشرة في انحاء الجمهورية، قضية شائكة اقتحمتها لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي الاسبوع الماضي، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة إليها، التي جاءت لتوجه تسأؤلاتها إلي الأجهزة المعنية حول ما يدور في خلد المصريين وتخوفهم من إشعاعات هذه المحطات، إلا أن ممثلي الجهاز القومي للإتصالات ووزارة البيئة كان لهم رد قطاع في هذا الشأن.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز ما جاء بردود الجهاز القومي للإتصالات ووزارة البيئة :

1- جميع محطات تقوية المحمول في مصر لا يتم تشغيلها إلا إذا كانت مطابقة للمعايير والضمانات التي تم وضعها من خلال البروتوكول المشترك بين وزارات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والبيئة، وتم تحديثه 3 مرات.

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2- مصر وضعت اشتراطات أكثر تشدداً في مسأله محطات تقوية المحمول حفاظاً علي صحة المواطنين، ومنها المسافة بين برج تقوية شبكات المحمول من العنصر البشري.

3- محطات تقوية شبكات المحمول تخضع لتقيمات الأثر البيئي قبل تركيبها.

4- يشترط البروتوكول الحكومي أن تبعد محطات تقوية المحمول عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر لاسيما حتي من مرحلة رياض الإعدادي حتي المرحلة الإعدادية.

5- يمنع إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفي متكامل، وذلك حتي لا يحدث تداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية و أجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.