الجنايات تصدر حكمها على متهم بـ"أحداث عنف طلعت حرب" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.