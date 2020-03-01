محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهم حسن نصر لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر في أحداث طلعت حرب التي وقعت في 22 يناير 2015.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، ارتكاب جرائم التظاهر دون تصريح، التجمهر، قطع الطريق، تعطيل المواصلات العامة والخاصة، وحيازة ألعاب نارية، والتعدي على قوات الشرطة، وحيازة شماريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنايات تصدر حكمها على متهم بـ"أحداث عنف طلعت حرب" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.