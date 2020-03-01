اليوم.. الأزهر يكرم الفائزين في مسابقة عيد الأضحى الثقافية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يكرم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، الفائزين في المسابقة الثقافية الأولى (مسابقة عيد الأضحى المبارك)، حيث يوزع جوائز المسابقة على مائة فائز وفائزة.
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية - في بيان مساء أمس - إن المسابقة تأتي في إطار الدور التوعوي والتثقيفي للأزهر الشريف وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لافتا إلى أن المسابقة يقوم عليها كل من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومجمع البحوث الإسلامية .
وأشار المركز إلى أن فكرة المسابقة جاءت بعد إصداره كتابين مهمين هما دليل الحج والعمرة، ودليل المضحي، حيث تم الإعلان عن المسابقة ونشرها إلكترونيا في 11 أغسطس 2019، كما أنه تم تحديد الأول من مارس ليكون يوما لتكريم الفائزين في المسابقة.
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